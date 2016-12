Brescia,operaio cade in silos:morto

Un operaio di 47 anni, Aniello De Luca, è morto mentre era al lavoro in un'azienda di Passirano, in provincia di Brescia. L'uomo, calatosi in un silos di mangimi per animali per fare le pulizie è stato dilaniato dalle lame lasciate in funzione, forse per agevolare il lavoro. Sulla dinamica sono comunque ancora in corso accertamenti e non si escludono altre ipotesi. A lanciare l'allarme sono stati i suoi colleghi.