Brescia, non accetta la fine della storiaUccide la ragazza 18enne e s'impicca

Omicidio-suicidio a Sedena di Lonato in provincia di Brescia. Un uomo di 41 anni ha soffocato e poi accoltellato la sua fidanzata di 18 anni e poi si è tolto la vita impiccandosi a un albero. Il 41enne, che non aveva accettato la fine della relazione, ha lasciato una lettera in cui ha spiegato il suo folle gesto.