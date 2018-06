Brescia, neonato abbandonato: identificata madre, ha già 5 figli

Gli agenti di polizia di Brescia hanno identificato la mamma del neonato di una settimana abbandonato lunedì sera in centro città a Brescia. Si tratta di una donna di 42 anni, di origine marocchina, già residente in provincia di Brescia, ma attualmente domiciliata in Francia. A indurre la donna ad abbandonare il bambino potrebbe essere stato il fatto che è già madre di 5 figli.