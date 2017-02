Brescia, malore del conducente: bus finisce contro un albero

Incidente a Malpaga, in provincia di Brescia, dove un autobus è finito fuori strada per un malore del conducente. Venti le persone a bordo, due i feriti, tra cui il conducente, che sono stati portati in ospedale. Il mezzo è uscito di strada e finito contro un albero. Probabilmente è stato lo stesso conducente a far accostare il pullman ma non è riuscito ad evitare l'urto. Gli altri passeggeri sono poi saliti su un mezzo sostitutivo.