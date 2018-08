I periti stanno ricostruendo il traffico telefonico della 35enne per capire se sia stata effettivamente lei a mandare gli ultimi messaggini a parenti, amici e all'ex o se - come pensa la famiglia, che teme il peggio - i messaggi siano stati scritti da terzi in possesso del cellulare di Manuela Bailo.



Matteo Sandri ha confermato che la relazione con la giovane era finita da quasi due anni, ha risposto alle domande ed è stato sentito come persona informata dei fatti. Ha ricostruito le giornate di sabato, domenica e lunedì quando ha ricevuto gli sms di Manuela che sabato e domenica ha detto sarebbe rimasta a dormire al lago, mentre lunedì sera che era in compagnia dell'amica Francesca.



In realtà la giovane bresciana non è mai andata al lago di Garda dove la famiglia ha una casa a Rivoltella e neppure dall'amica Francesca. Sandri è stato l'ultimo a ricevere sms da Manuela alle 21 e 51 di lunedì sera e anche l'ultimo ad averla vista attraverso alle le telecamere di videosorveglianza installate in casa. Riprese che si riferiscono al tardo pomeriggio di sabato quando Manuela era in casa da sola mentre l'ex fidanzato era al lavoro. L'uomo è dipendente di un negozio di elettronica in un centro commerciale nella provincia di Brescia.