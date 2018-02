Brescia, incendio in centro sociale: per i militanti "è un attacco fascista" Facebook 1 di 4 Facebook 2 di 4 Facebook 3 di 4 Facebook 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Giovedì il centro sociale aveva annunciato una manifestazione per sabato mattina in centro città contro la presenza nel quartiere Carmine di un banchetto di Forza Nuova con Laura Castagna, candidata sindaco alle prossime amministrative. Nella notte l'incendio, sul quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Brescia.



"Questa notte dei topi di fogna si sono introdotti nel centro sociale e, dopo aver forzato una finestra, hanno appiccato un incendio all'interno del locale che ospita la libreria e l'enoteca - si legge sul sito -. La finestra forzata, gli evidenti segni di effrazione e un intenso odore di benzina non lasciano dubbi sulla natura dolosa, come immediatamente notato dagli stessi vigili del fuoco".