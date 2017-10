Brescia, il racconto shock delle ragazzine abusate in palestra: "Tra gli aggressori anche alcuni genitori"

Il maestro di karate "mi costringeva a partecipare a video chat in pose hard, poi passavamo a messaggi sul cellulare e agli incontri", ha rivelato la ragazza, oggi maggiorenne. Come riporta il Corriere, lo scambio di sms avveniva anche con altri adulti che frequentavano la palestra: "Dovevo scrivere di aver sognato un rapporto a tre con loro e l'istruttore". Poi avveniva l'incontro vero e proprio in palestra, "di sabato sera o quando non c'era nessuno".



Questi incontri avvenivano "contro la mia volontà, proprio nel salone in cui facevamo karate", prosegue la ragazza, spinta a rivelare tutto dal suo fidanzato. "Mi dicevano: ormai siamo tutti qua, dobbiamo concludere qualcosa". Il racconto si fa sempre più spinto e terribile: al primo incontro "completo", ne seguivano tre in cui "venivo spogliata e toccata, ma quando arrivavamo al momento, mi bloccavo e li allontanavo". Assieme all'istruttore, sono altri tre gli adulti indagati per violenza sessuale di gruppo.