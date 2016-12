Brescia, il mistero dell'operaio morto si infittisce per il giallo di Whatsapp

Secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", Ghirardini nella serata del 13 ottobre tenta più volte di contattare, via WhatsApp la ex moglie, Antonia Rosilene Rodrigues Freitas, senza riuscirci. Nel pomeriggio del 14 la donna invia alcuni messaggi sul cellulare dell'ex marito: l'uomo dovrebbe essere già morto e il cellulare dovrebbe risultare fuori servizio (in quelle ore chi aveva tentato di contattarlo aveva trovato il telefono irraggiungibile), ma nella tarda serata appare la doppia spunta sul cellulare della Rosilene, segno che i messaggi sono arrivati e stati letti.



Gli interrogativi aperti dal giallo dei messaggi - A quell'ora Ghirardini è ancora vivo oppure qualcun altro ha letto quei messaggi al posto suo? Va quindi rivista la tempistica della morte dell'uomo o bisogna ipotizzare che qualcuno fosse con lui e la sua morte non sia stata una fine solitaria in mezzo ai boschi di Case di Viso, sopra Ponte di Legno?



Stando a quanto emerso dall'autopsia, Ghirardini è morto per avvelenamento da cianuro: la ex moglie però non credo che possa trattarsi di un suicidio. L'uomo in quel periodo era sereno, così come i rapporti con la donna e con loro figlio. Ora il mistero dei messaggi sembra poterle dare ragione e aprire un nuovo filone di indagine.