Brescia,"ho messo una bomba in piazza": arrestato, era falso allarme

Un 33enne, già sottoposto a obbligo di firma nell'ambito di un procedimento per apologia del terrorismo islamico attraverso internet, è stato arrestato dalla Digos dopo che sabato via mail ha annunciato di aver nascosto una bomba in un tombino in Piazza Duomo a Brescia. Si tratta di un cittadino italiano, inizialmente cattolico radicale, che successivamente ha sposato la causa dell'Isis. Nessun ordigno è stato trovato nella piazza.