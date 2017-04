Brescia, giovane accoltellato sotto gli occhi della fidanzata: è grave

Il giovane, in prognosi riservata, si trovava in compagnia della fidanzata quando è stato accoltellato in strada, una volta uscito dal locale. La ragazza, sotto shock, è stata ascoltata a lungo dalla polizia, che indaga sul tentato omicidio. Non è ancora chiaro se la lite sia scoppiata con un connazionale, ma pare che aggressore e vittima abbiano litigato già all'interno della discoteca, la "Disco volante".