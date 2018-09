Brescia, dà fuoco ai peluches della figlia e la chiude in casa

Non sopportando la separazione dalla moglie, ha dato, in un impeto d'ira, fuoco ai peluches della figlia. Poi, in pieno incendio, ha chiuso casa e impedito l'uscita alla stessa figlia ed altri parenti che sono stati salvati dai vigili del fuoco. E' accaduto nella notte a Passirano, in provincia di Brescia. Protagonista un carabiniere che non avrebbe accettato la fine del matrimonio. E' stato lo stesso militare a chiamare i soccorsi.