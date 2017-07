Brescia, cosparge la moglie di benzina e tenta di darle fuoco: arrestato

Ha cosparso la moglie di benzina per darle fuoco ed è stato arrestato dai carabinieri di Caino, in provincia di Brescia. In manette è finito un uomo di 45 anni, accusato di maltrattamenti in famiglia. A evitare che l'aggressione degenerasse sono stati i vicini di casa, che hanno dato l'allarme. I militari hanno riferito che la donna era vittima da tempo di ingiurie, vessazioni, intimidazioni, e che l'uomo maltrattava anche i due figli.