Brescia: cede staccionata, donna precipita in scarpata e muore

Una donna è morta ad Anfurro, nel Bresciano, dopo essere precipitata in una scarpata. La vittima, 58 anni, si è appoggiata ad una staccionata che però ha ceduto facendola cadere. Nonostante il dislivello non fosse molto alto, nella caduta ha riportato ferite gravissime che le sono risultate fatali. Sul posto è arrivata l'eliambulanza di Brescia. L'equipe medica ha tentato di rianimare la donna, che purtroppo però non è sopravvissuta.