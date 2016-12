Brescia, CC in mirino terroristi

Il pakistano Muhammad Waqas, arrestato assieme al tunisino Lassaad Briki per associazione con finalità di terrorismo, prima di partire per la Siria, voleva "ammazzare due-tre carabinieri" della base militare di Ghedi (Brescia). E' quanto emerge da un'intercettazione agli atti. Secondo il gip, i due avevano in mente un attentato ai militari per il quale Briki si stava interessando "al reperimento di armi, in particolare kalashnikov".