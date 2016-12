Brescia, calcinacci cadono da un cavalcavia sulla A4: nessun ferito, la circolazione ripresa dopo i controlli

Alcuni calcinacci sono caduti da un cavalcavia che sovrasta l'autostrada A4, a Brescia. Si tratta del ponte 218 all'altezza di San Polo, uno dei quartieri periferici della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per i controlli e l'autostrada è stata chiusa per un breve periodo di tempo in entrambe le direzioni. I calcinacci non hanno colpito vetture e non ci sono feriti.