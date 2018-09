Brescia, cade da una scala in negozio: 76enne trovato dopo due giorni

Era sparito da due giorni, l'hanno trovato agonizzante nello scantinato di un negozio a Brescia: era caduto da una scala mentre stava lavorando e non era più riuscito a riprendersi. L'uomo, 76 anni, è stato subito soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in Rianimazione, in gravissime condizioni. A lanciare l'allarme il figlio, che non riusciva a rintracciare il padre da 48 ore.