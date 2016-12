18 dicembre 2015 Brescia, bomba esplode davanti a sede Polgai: inchiesta per "atti di terrorismo" Presa di mira la sede della scuola di polizia. L'ordigno rudimentale costruito con una pentola a pressione. Si segue le pista anarchica, le videocamere hanno ripreso un uomo a volto coperto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:24 - Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere attorno alle 4.30 davanti alla sede della Polgai (scuola della Polizia di Stato) a Brescia. Non si registrano feriti, ma solo lievi danni. Sul caso indaga la Digos, che segue la pista anarchica. Un uomo a volto coperto è stato ripreso dalle videocamere mentre deponeva l'ordigno. L'esplosivo è stato inserito dentro a una pentola a pressione. La Procura di Brescia procederà per il reato di "atto di terrorismo ".

L'esplosione ha provocato danni limitati. Lo hanno confermato fonti investigative. A rimanere danneggiati sono stati solo un portone, che affaccia direttamente in strada, e una finestra. Sul posto, in via Veneto, è giunta la Scientifica per i rilievi del caso.



Gli inquirenti ritengono lo scoppio dell'ordigno rudimentale una "grave intimidazione verso la Polizia". La bomba infatti avrebbe potuto avere effetti letali ma chi l'ha posizionata, per via dell'ora, le 4.37, intendeva solo fare danni ma non colpire le persone.



Ripreso un uomo a volto coperto - Una svolta alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza. Un uomo dal volto coperto, apparentemente giovane ed atletico, è stato ripreso mentre deponeva l'ordigno davanti alla sede della Polgai di Brescia. Nella sequenza si vede l'uomo di statura medio alta col volto coperto dal cappuccio del giubbotto alzato e un cappellino.



Probabile l'utilizzo di un timer - Per far esplodere l'ordigno probabilmente è stato utilizzato un timer. Da quando le telecamere hanno inquadrato una persona depositare una borsa con la bomba al momento dello scoppio passano 13 minuti.



La pista anarchica - Le indagini della Digos di Brescia, come detto, si concentrerebbero sul mondo anarchico. Attualmente non ci sono rivendicazioni.



La scuola Polgai - L'edificio preso di mira ospita, come detto, La Pol.G.A.I., la Scuola di Polizia Giudiziaria Amministrativa Investigativa della Polizia di Stato. All'interno della struttura 270 posti letto, aule studio e aree polifunzionali tra cui un poligono di tiro di 50 metri e sale per la simulazione delle tecniche investigative.



Posti di blocco in provincia di Brescia - In tutta la provincia di Brescia e in particolare lungo le tangenziali sono stati disposti posti di blocco.



Alfano: "Escluso terrorismo internazionale" - Il ministro dell'Interno Angelino Alfano esclude il coinvolgimento di cellule estere: "In questo momento ci sono le indagini in corso. Ci sentiamo di escludere, una pista di matrice di terrorismo internazionale. Il resto è nelle mani della magistratura che sta indagando". Il ministro ha espresso vicinanza al capo della polizia, agli inquirenti e al Questore di Brescia aggiungendo che "la polizia non si farà intimidire, né da questo ordigno artigianale né da qualsiasi altra forma di intimidazione".