Brescia, bimbo di due anni annega nella piscina di casa

Tragedia a Borgo Poncarale, in provincia di Brescia: un bimbo di due anni è annegato nella piscina di casa. Secondo una prima ricostruzione, Pietro, il piccolo, sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e dopo essere arrivato da solo in giardino, sarebbe caduto in acqua. Pare che sia stato uno dei genitori a trovare il figlio senza vita e a chiedere l'intervento dei soccorsi. Invano.