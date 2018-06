5 giugno 2018 17:00 Brescia, bimba lasciata da sola in auto sotto il sole: salvata da due agenti La piccola di quattro anni e mezzo era stata affidata dalla madre a unʼaltra donna, che ha dichiarato di essersi allontanata solo per pochi minuti

Una bambina romena di quattro anni e mezzo è stata salvata da due agenti della Questura di Brescia che sono riusciti a liberarla dall'auto di un'amica della madre, parcheggiata sotto il sole con i finestrini solo abbassati vicino a un supermercato. Alcuni agenti liberi dal servizio hanno sentito piangere la bambina lasciata sola in auto, e l'hanno prelevata. La donna che aveva in custodia la piccola è stata denunciata per abbandono di minore.

Non si conosce l’identità della donna. Per il momento, di lei si sa solo che ha 23 anni e che la madre della bambina le aveva affidato la figlia, prima di partire per le vacanze. Per difendersi dalle accuse, ha dichiarato di aver lasciato la piccola in macchina solo per qualche minuto, perché doveva sbrigare alcune faccende.