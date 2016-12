Brescia, arrestato kosovaro per istigazione alla jihad

La polizia di Brescia ha arrestato un cittadino di nazionalità kosovara per istigazione alla jihad. L'operazione "Tut Elimi" (tradotto "prendi la mia mano") è stata condotta in merito ai reati di apologia dei delitti di terrorismo e istigazione a commettere atti terroristici, con l'aggravante dell'uso di strumenti informatici. Sono state effettuate anche numerose perquisizioni per prevenire operazioni di terrorismo internazionale di matrice islamica.