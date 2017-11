Brescia,abbandona in auto le figlie per giocare alle slot:denunciato

Ha abbandonato le due figlie, una di tre anni e l'altra di pochi mesi, in auto per andare a giocare alle slot machine in un bar. L'uomo, un romeno, è stato denunciato. E' accaduto a San Paolo, piccola frazione nel Bresciano. Un passante ha notato le due bambine che piangevano. La più grande tentava di consolare la piccolina. Le bimbe sono ricoverate all'ospedale di Chiari.