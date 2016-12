Brescia, 78enne sbalzato fuori da auto in montagna: morto sul colpo

Un 78enne è morto dopo essere stato sbalzato fuori dall'auto che stava guidando in montagna: la vettura si è ribaltata lungo un pendio per una cinquantina di metri. E' successo in località Droane, a Valvestino (Brescia). A dare l'allarme il nipote, che ha trovato il nonno e ha avvisato il soccorso alpino: l'uomo, infatti, si trovava in una zona impervia. I traumi riportati, tuttavia, sono stati talmente gravi da causarne il decesso.