Brescia, 53enne muore in montagna

Un 53enne di Capriolo, nel Bresciano, è morto precipitando in un canalone nella zona del Monte Colombè, in provincia di brescia. Quando è caduto, l'uomo era in compagnia di un amico, che ha subito chiesto soccorso. Sul posto è arrivata l'eliambulanza, che ha calato il tecnico di elisoccorso del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico: per l'escursionista non c'era però più nulla da fare.