Brescia, 40enne ucciso dal padre al culmine di una lite

19:30 - Un uomo, Franco Zucca, ha colpito con una martellata in testa il figlio di 40 anni, Sergio, e poi lo ha finito con una serie di coltellate nella pancia, al culmine di una violenta lite. E' successo in un appartamento nel quartiere Pendolina di Brescia. A nulla è servita la corsa contro il tempo dei paramedici che hanno soccorso la vittima, che è deceduta all'arrivo in ospedale.

Nell’appartamento della palazzina, finito sotto sequestro, sono stati effettuati i rilievi scientifici dei carabinieri. È stato lo stesso omicida, Franco Zucca, a telefonare al 112 dopo aver colpito il figlio. Ora è in stato di fermo, con l’accusa d’omicidio. Sergio Zucca era separato ed era tornato ad abitare in casa con il padre, 72 anni. Tra i due, secondo quanto riferito dai vicini, i contrasti si facevano sempre più accesi giorno dopo giorno.