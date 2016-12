Brescia, 35enne arrestato per abusi sulla figlia minorenne

Un uomo di 35 anni di Gavardo, in provincia di Brescia, è stato arrestato per aver abusato della figlia non ancora 18enne. E' stata la stessa ragazza a raccontare la vicenda ai carabinieri spiegando che le violenze andavano avanti da quattri anni. L'uomo, che è un allenatore di calcio dilettantistico, è stato messo ai domiciliari.