Brescia, 30enne ucciso in discoteca

09:04 - Un 30enne di origine nomade è stato ucciso nella notte all'interno della discoteca "Copacabana" di Roncadelle, nel Bresciano, nota per l'intrattenimento mirato con musica etnica e romena. Il giovane è stato raggiunto da una coltellata al culmine di una rissa tra più persone, tutte straniere. Gravemente ferito anche il buttafuori della discoteca, intervenuto per sedare gli animi.

L'addetto alla sicurezza è stato raggiunto da almeno tre coltellate e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.