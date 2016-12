Brescia, 3 richiedenti asilo pakistani fermati per violenza sessuale

I tre fermati hanno tra i 23 e i 26 anni: abitavano a Castrezzato e Chiari, in provincia di Brescia, in abitazioni messe a disposizione dalle amministrazioni comunali per i richiedenti asilo.



La vittima: "Mai visti prima" - "Non li avevo mai visti prima" ha detto ancora sotto shock la 22enne ai carabinieri, dopo averli riconosciuti grazie ad alcune foto. La vittima sarebbe stata bloccata lunedì sera tra le 23 e mezzanotte e trascinata nel parco pubblico del paese. Qui sarebbe stata violentata dai tre pakistani. Tutti avrebbero partecipato all'abuso che i medici hanno confermato in una relazione agli atti. C'è molto riserbo da parte degli inquirenti sulla vicenda che ha scosso Chiari, un paese di 19mila abitanti con una forte presenza di stranieri.



Un paese sotto shock, il sindaco: "Daremo una risposta politica" - "Aspetto di conoscere meglio i fatti" ha spiegato il sindaco di centrosinistra di Chiari Massimo Vizzardi. "E' una vicenda gravissima e se sarà confermata la risposta dovrà essere altrettanto importante e sovracomunale. Daremo una risposta politica".



Assessore Beccalossi: "Foglio di via e castrazione chimica" - Duro il commento dell'assessore regionale al Territorio Viviana Beccalossi: "Per i mostri non basta chiedere pene esemplari. Si deve esigere che venga consegnato loro un foglio di via e che non possano mai più mettere piede nel nostro Paese. Meglio se dopo essere stati sottoposti alla castrazione chimica, perché si ricordino per sempre del male che hanno causato a una giovane ragazza".