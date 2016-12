Brembate, i legali di Bossetti: "Yara colpita da 3 armi da taglio diverse"

13:17 - Yara potrebbe essere stata uccisa da più di una persona. È quanto emerge dalla ricostruzione dei legali di Massimo Giuseppe Bossetti, attualmente l'unico indagato per l'omicidio della 13enne di Brembate. Secondo la patologa forense Cristina Cattaneo, Yara sarebbe stata ferita nove volte, con tre diverse armi da taglio: un cutter da muratore, un coltello a serramanico e uno con la punta a scalpello. L'inchiesta sembra lontana dalla conclusione.

L'ipotesi di un secondo uomo era già stata avanzata a fine giugno, ma la Procura non ha mai né smentito né confermato l'indiscrezione. Di certo c'è che tutti gli elementi a carico di Bossetti non sembrano più così granitici come apparivano in precedenza.



La stessa Procura sembra nutrire dei dubbi, dato che stanno proseguendo le verifiche sugli intestatari di furgoni simili a quello dell'unico indagato. Gli inquirenti non si espongono e il puzzle è ben lontano dall'essere risolto.