12 dicembre 2014 Brembate, i carabinieri del Ris non trovano tracce di Yara sui veicoli di Bossetti Controllato sia il furgone che la macchina a disposizione del manovale. La procura attende due esami per chiudere l'inchiesta

12:01 - Non sono state trovate tracce di Yara Gambirasio sul furgone Fiat Daily e sulla Volvo utilizzati da Massimo Bossetti, il muratore in carcere dal 16 giugno scorso per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra (Bergamo). Analogo risultato avrebbero dato gli accertamenti sugli oggetti sequestrati in casa del muratore. Lo dice la perizia condotta dai carabinieri del Ris e depositata in procura.

La perizia del Ris, il reparto per le investigazioni scientifiche dei carabinieri, svolta in contraddittorio con i consulenti di accusa, difesa e della famiglia Gambirasio, ha quindi confermato le indiscrezioni dei mesi scorsi ed è stata depositata in Procura a Bergamo.



Il pm Letizia Ruggeri è ancora in attesa, invece, della relazione affidata agli esperti dell'Università di Pavia sui peli trovati sul corpo della ragazza e di quella sui computer e i telefoni cellulari di Bossetti per poter chiudere le indagini.