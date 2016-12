Bossetti: trattato peggio di Riina

"Il mio arresto è stato una schifezza, una cosa indegna: non avevo mai visto tante forze dell'ordine, 30 o 40 carabinieri. Neanche per Totò Riina". Massimo Bossetti, imputato per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha ricostruito così davanti ai giudici il suo arresto, il 16 giugno 2014. "Subito dopo pensai che Yara Gambirasio fosse stata uccisa per mettermi nei guai".