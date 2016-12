Bossetti, no Riesame ai domiciliari

Rimane in carcere Massimo Bossetti, imputato per l'omicidio di Yara Gambirasio. I giudici del tribunale del Riesame di Brescia hanno infatti respinto la richiesta dei suoi legale di concedere al muratore gli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. E' il decimo rifiuto di scarcerazione per l'uomo, detenuto dal 14 giugno del 2014 con l'accusa di aver ucciso la tredicenne.