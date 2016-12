Bossetti: "Chiedo un processo equo"

12:51 - "Io dal carcere vi vedo in televisione, ma non posso difendermi. La mia famiglia è stata colpita, eppure non sono ancora stato rinviato a giudizio". Lo scrive Massimo Bossetti in una lettera alla redazione di "Matrix". "Sono qui dentro da 8 mesi. Chiedo il diritto ad avere un processo equo e di poter stare ai domiciliari come qualsiasi cittadino di cui ancora non è stata provata la colpevolezza. L'incubo che sto vivendo potrebbe viverlo chiunque".

"Sono da otto mesi qui dentro senza nemmeno ancora poter conoscere tutti i documenti raccolti contro di me - scrive il muratore -. Subisco la forza dell'accusa che mi vuole a tutti i costi colpevole. Siccome il mio processo lo sto vedendo in televisione e non in tribunale, vi chiedo di dare il risalto a questa mio richiesta di scarcerazione (che sarà depositata venerdì) e difendere il mio diritto ad avere un processo equo e poter stare a casa ai domiciliari come qualsiasi altro cittadino di cui non e' stata provata ancora la colpevolezza".



"Sostenete questo mio diritto perché l'incubo che sto vivendo potrebbe viverlo chiunque di voi, grazie", scrive Bossetti.