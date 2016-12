Bossetti andrà al funerale del padre La Corte d'Assise gli dà il via libera

La Corte d'Assise di Bergamo ha autorizzato Massimo Bossetti a partecipare al funerale del padre legittimo Giovanni, morto a 73 anni il giorno di Natale. La cerimonia funebre è in programma per martedì, alle 10, a Terno d'Isola. La stessa Corte aveva in precedenza autorizzato il muratore accusato dell'omicidio di Yara Gambirasio a recarsi alla camera ardente del padre.