Bossetti al funerale della madre Ester Arzuffi: "Grazie"

Si sono svolti nella chiesa parrocchiale della Dorotina, un quartiere di Mozzo (Bergamo), i funerali di Ester Arzuffi, scomparsa l'altro ieri all'età di 71 anni a causa di una malattia incurabile. Ha partecipato alla funzione anche il figlio Massimo Bossetti, condannato in appello per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, giunto dal carcere di via Gleno a Bergamo a bordo di un furgone della polizia penitenziaria. Gli agenti hanno adottato una serie di accorgimenti per sottrarlo all'attenzione di cameramen e fotografi all'entrata dalla chiesa.