Bormio, bimbo 8 anni cade sciando: ricoverato in prognosi riservata

Una rovinosa caduta sulla neve, forse in quel tratto parzialmente ghiacciata, e un baby sciatore di 8 anni è finito all'ospedale di Brescia, reparto Rianimazione pediatrica, in conseguenza di gravi traumi, cranico e facciale. Il piccolo è stato imbarellato e poi, dopo le prime più urgenti cure, caricato sull'eliambulanza del 118. L'incidente è avvenuto su una pista del comprensorio di Bormio (Sondrio). Il bambino è ricoverato in prognosi riservata.