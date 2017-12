Bonus mamma,Inps: sarà dato anche a straniere con qualsiasi permesso

L'Inps darà il "bonus mamma" alle madri straniere, che hanno avuto un figlio nel 2017, in possesso di qualsiasi permesso di soggiorno e non solo quello di lungo periodo. "In ottemperanza all'ordinanza del Tribunale di Milano, l'Istituto - si legge in una nota - sta già predisponendo i necessari interventi sulle procedure online". Secondo i giudici, infatti, era "discriminatorio" chiedere di presentare il permesso di soggiorno di lungo periodo.