Bonus mamma,giudice Milano contro Inps: va erogato anche a straniere

Ha "carattere discriminatorio" la condotta dell'Inps consistente nell'aver introdotto requisiti non previsti dalla legge del 2016, come il permesso di soggiorno di lungo periodo, per poter beneficiare del cosiddetto "premio alla nascita". Il bonus mamma, dal valore di 800 euro, va quindi esteso "a tutte le future madri straniere "regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda". Lo ha deciso il giudice del Tribunale civile di Milano.

Il ricorso era stato presentato dalle associazioni ASGI, APN e Fondazione Piccini, l'Inps ora dovrà revocare le proprie circolari e pubblicare sul proprio sito una "nota informativa" che informi della estensione del beneficio. In sostanza, spiega il giudice milanese Silvia Ravazzoni, non può essere l'Inps a escludere l'una o l'altra categoria di stranieri, e l'Istituto dovrà eliminare "la condotta discriminatoria attraverso l'estensione del beneficio assistenziale "a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizione giuridico-fattuali" previste dalla legge 232 del 2016.



"Non è quindi neppure necessario, come avevano fatto invece altri giudici, fare riferimento a quelle norme comunitarie che prevedono la parità di trattamento per i titolari di permesso unico lavoro - commentano i legali delle associazioni che hanno presentato ricorso -: in questo caso è proprio la legge nazionale istitutiva a prevedere il beneficio con la massima ampiezza, persino senza alcun limite di reddito".



Ora l'Inps si "appella" al governo -L'Istituto precisa di aver "chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al ministero del Lavoro e al Mef se intendano confermare l'orientamento finora espresso sulla limitazione del Bonus mamma domani alle residenti e immigrate con permesso di lungo soggiorno. Il governo non ci ha ancora risposto".



Cos'è il bonus mamma - Il "Bonus mamma domani" consiste in un'una tantum di 800 euro che l'Inps eroga alla nascita del figlio (per il 2017). L'Inps nella circolare sul bonus aveva introdotto, seguendo le indicazioni dei ministeri vigilanti, gli stessi requisiti previsti per il bonus bebè (una misura che era legata al reddito e che veniva erogata mensilmente e non una tantum).