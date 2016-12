Bollate, detenuto evade dal carcere

Un detenuto è evaso lunedì sera dal carcere di Bollate. Si tratta di Predan Zonic, di nazionalità serba, che era stato condannato per violenza sessuale. Durante il controllo abituale, l'uomo non è stato trovato in cella e sono subito scattate le ricerche per rintracciarlo. Proprio nella casa circondariale dell'hinterland milanese era arrivato pochi giorni fa anche Alberto Stasi, condannato a 16 anni in terzo grado per l'omicidio di Chiara Poggi.