Blocco auto, 310 multe a Milano

Sono state 310 le multe elevate dalla polizia locale di Milano per il mancato rispetto del blocco del traffico nella giornata di martedì. I controlli sono stati in tutto 1.700, 200 in più rispetto alla prima giornata di stop, quando erano state rilevate 300 infrazioni. La misura anti-smog disposta dal Comune sarà ripetuta per la terza e ultima volta mercoledì 30 dicembre, sempre dalle 10 alle 16.