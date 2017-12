Blitz skinheads a Como, il ministro Martina: "In 10mila al raduno antifascista"

Skinheads Como, raduno anti fascista promosso da Pd Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Boldrini: "Non sono bravate, facciamo rispettare leggi" - "Non ci sono sconti possibili rispetto al fascismo. Abbiamo leggi, devono essere rispettate senza sconti. Non siamo di fronte a bravate, ma di fronte a gruppi organizzati che vogliono minacciare l'assetto e i valori della nostra democrazia. Bisogna fare sul serio". Così la presidente della Camera Laura Boldrini. "Questo clima - ha detto Boldrini - nasce da lontano, una parte di questo Paese non ha mai fatto i conti col fascismo. Ci sono degli ambienti nel nostro Paese che hanno sempre voluto essere indulgenti nei confronti del fascismo, parlando di un fascismo buono e un nazismo cattivo. Ma questo non risponde a verità: il fascismo è sempre stato violento, ha sempre messo a tacere il dissenso e portò l'Italia in un baratro. Il Parlamento votò anche le leggi razziali. Dunque niente sconti rispetto al fascismo".



Camusso: "Ci sono episodi squadrismo" - "Quando arrivano le squadre a picchiare i dirigenti delle Camere del lavoro e gli studenti che sono nelle piazze dei mercatini di Natale, quando si entra nella sede delle associazioni per leggere comunicati, quando si pretende di essere nelle piazze mi pare evidente che siamo di fronte a episodi di squadrismo e come tali vanno trattati". Lo ha detto la leader della Cgil Susanna Camusso. "Siamo un Paese che ha nella Costituzione il divieto (di costituzione del partito fascista) - ha proseguito - li si è lasciati crescere e presentare alle elezioni. Si è continuato a dire che 'sono ragazzate'".



Orlando: "Peccato il no di tutte forze politiche" - "Una bella manifestazione, dovremmo farne di più". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Il rammarico - ha aggiunto - è che non sono presenti tutte le forze politiche democratiche e che non tutti avvertono la necessità di una battaglia politica e culturale accanto ad un'azione di presidio della legalità".



Pinotti: "Episodi Como e Forlì da non sottovalutare" - "L'episodio di Como e neppure quello di Forliìo quello che abbiamo visto davanti alla sede di Repubblica non vanno sottovalutati, perché la storia di questo Paese si fonda su un episodio. Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti: "La Resistenza e la lotta contro l'antisemitismo sono parte fondante della nostra Repubblica. La Costituzione viene scritta da tutte le forze che hanno fatto parte di questa battaglia. Quando in una Nazione vediamo gesti come quello di Como, oppure vediamo usare l'immagine di Anna Frank per dileggiare invece che per commuoversi, non possiamo fare passare questi segnali come 'bravate' o ragazzate. No, sono segnali che non dobbiamo sottovalutare". Per Pinotti, "il valore dell'antifascismo deve unire tutte le forze italiane, non soltanto alcune, faccio un appello a non sottovalutare. Gli amici della comunità ebraica mi dicono che stanno vedendo crescere di nuovo l'antisemitismo".