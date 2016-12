Blitz antiterrorismo nel Lecchese, tra gli arrestati un pugile: "Sono pronto a colpire in Vaticano"

Tra le sei persone arrestate nel Lecchese per terrorismo c'è anche uno sportivo di qualità, un pugile di kickboxing di alto livello in Italia e all'estero. Si tratta di Abderrahim Moutaharrik. Lo ha riferito il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli. L'uomo, marocchino, voleva partire per la Siria per unirsi all'Isis con la moglie, Bencharki Salma, e i due figli.