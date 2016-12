Black bloc devastano Milano: i milanesi la ripuliscono subito

I milanesi si riprendono la loro città. Prima le foto dei cittadini che, dopo il devastante passaggio dei black bloc, scendono in strada e ripuliscono. Poi le iniziative sui social per mobilitare il maggior numero di persone con l'hashtag #nessunotocchimilano. Appuntamento domenica 3 maggio per ripulire e riconsegnare ai cittadini loro spazi. "Questa pagina - si legge sulla bacheca di Facebook - ci serve anche per raccogliere le vostre segnalazioni, comprese quelle di iniziative spontanee e di situazioni da ripristinare. Diamoci una mano!".Intanto Palazzo Marino fa sapere che è stata attivata l'Amsa con turni straordinari per riportare in ordine le vie devastate dai vandali.