"Abbiamo fatto la scelta giusta nella gestione della piazza e dell'ordine pubblico". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, incontrando a Milano le forze dell'ordine impegnate in particolar modo durante i disordini del primo maggio. "Abbiamo evitato il peggio grazie a voi", ha aggiunto. Presente anche il capo della polizia, Alessandro Pansa, che ha annunciato la promozione sul campo dell'agente Alessio Padovano, ferito negli scontri.

Sicurezza, Alfano: "In Italia tutti allenatori"

"Come per il calcio, dopo quanto accaduto a Milano, gli italiani sembrano tutti allenatori ma di ordine pubblico", ha detto usando l'ironia il ministro dell'Interno ringraziando gli uomini delle forze dell'ordine.



"Acquisiti 180 profili sospetti" - "Nell'azione preventiva di sicurezza, quella prima del corteo, avevamo già identificato un'ottantina di persone e poi, durante quanto accaduto, ne abbiamo raccolte altre cento", ha poi spiegato. "Oltre alle immagini, abbiamo acquisito anche dei Dna", ha aggiunto Alfano ricordando che si cercherà di attribuire "a vario titolo a ognuno eventuali responsabilità.



"Prefetti possano impedire cortei" - "Bisogna anche cambiare alcune regole. Bisogna che i prefetti possano impedire le manifestazioni in cui ci sono infiltrazioni di violenti, anche se i cortei sono pacifici e per se stessi legittimi. Serve poi alzare la pena, rendere temibili - ha sottolineato - questi reati per gli incappucciati e introdurre come per le manifestazioni sportive l'arresto in differita".



"Volevano colpire la Borsa e la Scala" - Alfano ha rimarcato i risultati portati a termine dagli agenti nel prevenire il peggio. "L'azione intelligente delle forze di polizia ha impedito agli antagonisti di raggiungere il proprio scopo, che era quello di estendere l'area della devastazione all'intero centro storico milanese, colpendo sedi strategiche come la Borsa, piazza della Scala, la Camera di Commercio ed altri siti", ha ribadito il ministro.