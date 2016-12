Binasco, madre e figlio morti in casa

I carabinieri entrando in casa ha trovato le vittime in due stanze diverse. Il figlio morto sul divano davanti alla tv accesa e la madre nel letto in cui da tempo trascorreva le giornate a causa di un cancro al pancreas in stato terminale. Nessun segno di violenza, nessun segno di effrazione, nessuna fuga di gas, neppure un soprammobile fuori posto. Nell'appartamento al primo piano in via Costa 3, a Binasco (Milano) sembra non sia accaduto nulla. La morte di Leonardo Vitartali, di 50 anni, e di sua madre Anna Grazia Del Turco, di 77, è una tragica vicenda in cui spiccano due ipotesi sopra le altre.



La prima è l'omicidio-suicidio: Vitartali potrebbe aver somministrato un veleno o un sedativo alla madre e poi avrebbe potuto togliersi la vita nello stesso modo. La seconda pista è il suicidio dell'uomo dopo aver trovato la mamma già morta per un arresto cardiaco dovuto alla malattia.



Vitartali era un veterinario (aveva uno studio a Binasco) e ciò gli avrebbe permesso di entrare in possesso di medicinali potenzialmente fatali se somministrati in dosi massicce. Tre anni fa si era separato dalla compagna da cui aveva avuto due figlie di 7 e 9 anni. Lunedì scorso avrebbe dovuto incontrare le bambine per la consueta uscita, ma non si è presentato all'appuntamento. Un comportamento strano per lui, descritto come una persona precisa. L'ultima volta che è stato visto in vita è domenica. Da quel momento di lui si sono perse le tracce, fino a questa mattina, quando poco prima delle 13 i carabinieri sono entrati in casa e hanno scoperto i cadaveri.



La porta era chiusa dall'interno, le finestre erano intatte. La chiamata alla centrale è stata fatta da uno dei vicini che da alcuni giorni non vedeva madre e figlio e temeva potesse essere capitato qualcosa a entrambi. Dai primi rilievi il medico legale ha stabilito che i due sono morti con uno scarto temporale minimo. Cosa li abbia uccisi potrà chiarirlo solo l'autopsia.