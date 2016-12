Bimbo si schiantò con minimoto nel Mantovano: morto in ospedale

L'incidente si era verificato mentre Marco stava rientrando ai box, al termine di alcuni giri che aveva effettuato assieme ad altri coetanei sulla pista di moto gestita da Ivan Goi, pilota di Superbike. Il piccolo pilota era in compagnia del padre che lo ha seguito per tutta la durata dei giri di prova. Al termine, il bambino è rientrato ai box per ultimo e doveva portare la moto al gazebo. Una manovra che si fa solitamente a motore spento, semplicemente accompagnandola a mano.



Il padre, invece, secondo quanto lui stesso avrebbe raccontato ad alcuni testimoni, si sarebbe avvicinato e, tirando l'apposita cordicella, avrebbe riavviato la moto mentre il bimbo era ancora in sella. La moto è scattata in avanti senza che il piccolo, colto di sorpresa, riuscisse a governarla, ha percorso 40 metri attraversando un parcheggio e si è schiantata contro la cancellata della pista.



Il bambino indossava il casco ma la botta è stata molto forte. Ricoverato in ospedale a Bergamo era stato operato per un gravissimo trauma cranico. Dopo un iniziale miglioramento, le sue condizioni sono via via peggiorate fino al decesso.