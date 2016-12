Bimbo quasi annegato in Acqua Park

Un bambino di 8 anni è stato soccorso in una piscina del Center Park di Antegnate, nella Bassa bergamasca dopo che era andato in arresto cardiaco per annegamento. A soccorrerlo sono stati alcuni dei presenti, che lo hanno riportato a riva e rianimato. Il 118 ha inviato l'elisoccorso: il bimbo, che si è poi ripreso, è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi.