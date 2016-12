Bimbo di due mesi abbandonato nella "ruota" del Policlinico di Milano

Un bimbo di 2 mesi, maschio e in buona salute, è stato abbandonato alla Culla per la Vita del Policlinico di Milano, una moderna "ruota" istituita 8 anni fa per accogliere i piccoli che le madri non vogliono o non possono accudire. Da allora, è il secondo abbandono: il primo avvenne nel 2012. Il piccolo, che pesa 5 chili e 780 grammi, ha tratti somatici orientali. Accanto a lui nella "ruota" un biglietto con la data di nascita, il 20 novembre 2015.