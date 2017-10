Bimbo di 8 anni cade in Naviglio nel Milanese, gravissimo

Un bimbo di 8 anni si trova ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Bergamo dopo essere caduto accidentalmente nel Naviglio Grande a Turbigo (Milano). Il piccolo sarebbe rimasto incastrato sott'acqua, forse impigliato in una griglia, dopo essere caduto con la bicicletta in un tratto di strada privo di guard rail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano e i sommozzatori dei vigili del fuoco che sono riusciti a estrarlo dall'acqua.