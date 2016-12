Bimbi maltrattati in classe, maestra arrestata a Buccinasco

07:22 - Alcuni cominciavano a fare la pipì addosso, altri si coprivano gli occhi se qualcuno alzava la voce, un bimbo aveva smesso di parlare. Sono le conseguenze dei maltrattamenti subiti nella loro scuola materna di Buccinasco (Milano) da una maestra 60enne arrestata dagli agenti. Indagata anche una collega di circa 50 anni perché, pur sapendo delle violenze, non ha mai riferito nulla alle forze dell'ordine. La denuncia partita dai genitori.

La segnalazione è arrivata il 18 febbraio grazie a tre madri preoccupate per lo strano cambio di comportamento dei proprio bambini. "Mio figlio era terrorizzato - ha raccontato una delle donne che per prime hanno dato l'allarme - Da alcuni mesi dava segni di insofferenza davanti alla scuola, ma ho avuto la conferma che qualcosa non andava quando una volta l'ho sgridato alzando leggermente la voce. A quel punto è scoppiato in un pianto disperato e mi ha detto: 'Io non sono monello... poi tu mi picchi come fa la maestra'. Gli ho chiesto spiegazioni e lui mi ha descritto gli schiaffi col rovescio della mano che la maestra dava a lui e ad altri bambini sul sedere e sulla bocca".



Violenze che, purtroppo, sono state confermate anche da altri bambini. La conferma è arrivata quando gli investigatori hanno guardato le immagini riprese dalle telecamere nascoste installate nell'istituto. "Mi hanno solo detto che quella maestra è una pazza squilibrata che ha fatto tante cose brutte".



Molti gli episodi violenti raccolti nei mesi. "A gennaio ha fatto uscire i bambini con meno quattro gradi affinché si schiarissero le idee. Una volta invece sono andata a prendere mio figlio in anticipo e l'ho trovato in un angolo in lacrime. Lei gli stava dicendo con voce bassa "adesso smettila, devi stare zitto, sennò quella bocca te la chiudo io per sempre". In quell'occasione la donna è intervenuta sgridando a sua volta la maestra che le ha chiesto scusa e si è giustificata dicendo: "A volte ho dei modi che non sono consoni a bambini così piccoli ma i bambini sono veramente discoli. Suo figlio non sta alle regole del gruppo".



Lo stesso bambino che ha raccontato alla madre che un compagno che aveva fatto la pipi' addosso è stato costretto a salire in piedi su una sedia mentre gli altri bambini lo deridevano. Settimane dopo aver denunciato, invece, la donna ha sentito la maestra minacciare i bambini con questa frase: "Adesso se non fate i bravi vi faccio venire a prendere da quell'uomo brutto che conosco solo io che porta via i bambini monelli e non li riporta più dai genitori".