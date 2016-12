1 agosto 2016 21:09 Bimbi dellʼasilo legati a sedie con le cinghie e presi a morsi: due arresti a Milano I piccoli venivano anche imboccati a forza e chiusi in uno stanzino buio. Il gip ha disposto i domiciliari alla coordinatrice e lʼinterdizione per un anno al titolare

I carabinieri di Milano hanno arrestato un 35enne e una 34enne, titolare e coordinatrice di un asilo nido del quartiere Bicocca. I due, Enrico Piroddi e Milena Ceres, sono accusati di maltrattamenti e lesioni. Alcuni bimbi sarebbero stati legati con cinghie alle sedie, altri chiusi al buio. In un caso è stato refertato in ospedale anche un morso a un piccolo. L'uomo è stato rilasciato mentre alla donna sono stati concessi i domiciliari.

Le indagini scattate dalla denuncia di due ex dipendenti - A denunciare la coordinatrice e il titolare dell'asilo privato sono state alcune ex dipendenti. Le maestre, tornando nella struttura per prendere alcuni documenti, hanno notato i comportamenti aggressivi della loro ex direttrice e hanno trovato un piccolo allievo chiuso in una stanza al buio. Abbastanza per spingere le insegnanti a sporgere subito denuncia ai carabinieri della stazione di Greco Milanese, che nel mese di aprile hanno dato il via alle indagini, effettuando anche intercettazioni ambientali e piazzando telecamere nella struttura. Ai militari è stato subito chiaro che Enrico Piroddi e Milena Ceres riservavano ai bambini insulti, urla, botte, minacce. I piccolo venivano anche imboccati a forza e persino chiusi in uno stanzino buio o nello spogliatoio della direttrice e lasciati lì per ore.



Clima di terrore - Nell'asilo era in particolare la donna a creare un clima di terrore, strattonando e a schiaffeggiare i bambini, tirando loro le orecchie, legandoli con cinghie alle sedie. L'episodio più grave - che ha portato all'arresto in flagranza dei due - è avvenuto nei giorni scorsi. La donna ha morso un bambino di 2 anni sul collo, vicino all'orecchio. Il piccolo è stato subito medicato e la prognosi è stata di 10 giorni, mentre per la direttrice dell'asilo e il titolare si sono aperte le porte di San Vittore.



Nonna bimbo: "Da tempo segni su collo" - "Da settimane avevamo notato quei brutti segni sul collo, ma alla nostra richiesta di spiegazioni ci dicevano che si strappava il bavaglino o erano stati altri bimbi", ha raccontato la nonna del bimbo morso. "Da tempo c'eravamo accorti che piangeva più del solito quando lo lasciavamo qua, ma ci sembrava una cosa normale, poi abbiamo notato i segni sul collo". La donna ha spiegato di aver più volte messo in avviso la figlia, la mamma del bimbo: "Lei era preoccupata ma mi diceva anche che aveva fatto delle ricerche su questa struttura. Le risultava che questo asilo fosse ben considerato, nessuno poteva immaginare quello che accadeva qui dentro, ma a me l'educatrice non ha mai convinto". Il piccolo ha frequentato la struttura per quasi quattro mesi.